La settimana della Lazio - Jony c'è, Radu pure. Resta il rebus Milinkovic

La Lazio prosegue il proprio lavoro fra le montagne di Auronzo di Cadore. Intanto però a Formello Claudio Lotito e Igli Tare continuano a lavorare al mercato biancoceleste, sia in entrata che in uscita. E dopo i contrasti delle scorse settimane, è rientrato anche il caso Radu. Il difensore, che nelle scorse settimane sembrava prossimo all'addio alla maglia biancoceleste, è tornato sui suoi passi svolgendo le visite in Paideia e raggiungendo i compagni di squadra nel ritiro trentino.

Operazioni in entrata - Dopo un lungo tira e molla e qualche intoppo burocratico di troppo, si è conclusa la telenovela Jony, esterno mancino arrivato dal Malaga. Sistemata la fascia sinistra (e quella destra con l'arrivo precedente di Lazzari), la Lazio continua a valutare il possibile ingaggio di un nuovo centravanti (molto in tal senso è legato al futuro di Felipe Caicedo): il nome ideale sembra essere quello di Andrea Petagna, ma occhio pure allo svincolato Fernando Llorente (su cui c'è anche la Fiorentina). Per il capitolo colpi a sorpresa, attenzione al nome di Yusuf Yazici, talento del Trabzonspor che tanto piace al ds Tare. Chiusa, infine, l'operazione col Chievo che ha portato in biancoceleste Sofian Kiyine (girato alla Salernitana) e Angelo Ndrecka.

Operazioni in uscita - Oltre a Kiyine, la Salernitana si è assicurata anche il prestito di Cristiano Lombardi. Detto di Caicedo, sospeso fra l'interesse del Boca e la possibile permanenza con rinnovo, la questione iù calda resta quella di Sergej Milinkovic-Savic: nelle ultime ore il presidente Lotito ha ammesso le difficoltà nel trattenere il serbo. Ma per ora Man United e PSG non si sono neanche avvicinate alla valutazione di 100 milioni. Chi sicuramente lascerà Auronzo nelle prossime ore è invece Milan Badelj: i contatti col Bordeaux per il croato sono andati avanti, fumata bianca possibile nonostante la Fiorentina. Riza Durmisi è sospeso fra OM e Besiktas, Wallace piace al Wolverhampton, mentre Jordao e Neto potrebbero volare al Benfica.