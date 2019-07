La settimana della Samp - Prosegue la caccia agli esterni. Praet bloccato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La settimana che si avvia alla conclusione ha visto la Sampdoria arrivare nel ritiro di Ponte di Legno. Per gli uomini di Di Francesco tanto lavoro sul campo e prima amichevole contro il Sellero Novelle. Una sgambata buona per valutare il livello della preparazione fisica, ma dalla quale sono arrivate anche interessanti indicazioni di mercato. Praet è sceso in campo con la fascia da capitano, mentre Verre si è disimpegnato positivamente nell'inedito ruolo di falso centravanti. Risultando fra ll'altro uno dei migliori in campo, particolare che ha portato il club a bloccare la sua cessione (all'Hellas), almeno per il momento.

Operazioni in entrata - Fra gli acquisti, da segnalare il ritorno di Riccardo Pecini nel ruolo di responsabile dello scouting. Per quanto riguarda il campo, Di Francesco è stato chiaro: servono almeno due esterni d'attacco. Uno di questi pareva potesse essere l'egiziano Trezeguet, ma alla fine le sterline dell'Aston Villa hanno avuto la meglio. Ad oggi il giocatore più vicino alla maglia blucerchiata sembra essere Emiliano Rigoni, ex Atalanta oggi allo Zenit. Gli agenti sono arrivati in Italia, possibili novità a stretto giro di posta. Gli altri nomi seguiti negli ultimi giorni sono Simone Verdi del Napoli e Miha Zajc, ex Empoli oggi al Fenerbahce, oltre a Lammers del PSV e Brekalo del Wolfsburg. Capitolo giovani: dall'Atalanta preso il classe 2001 Lorenzo Avogadri.

Operazioni in uscita - Il nome di Dennis Praet come detto è uno dei più chiacchierati. Ma mister Di Francesco, con la fascia da capitano nella prima stagionale, ha probabilmente voluto mandare un messaggio chiaro alla società. Intanto sono state definite due operazioni minori: Erasmo Mulè torna in prestito al Trapani, mentre l'attaccante Giacomo Vrioni passa al Cittadella.