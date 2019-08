La solita estate di Preziosi: rivoluzione, nuovo mister e colpi a effetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi non si smentisce mai. Anche quest'anno, nonostante le difficoltà riscontrate in passato, il numero uno del Genoa ha pensato bene di rivoltare la squadra come un calzino, a partire dalla guida tecnica: in panchina si siederà Aurelio Andreazzoli, reduce da una retrocessione con l'Empoli che però non ha intaccato la stima che nutrono nei suoi confronti tanti addetti ai lavori. E sul mercato, per l'ennesima volta, è stata rivoluzione. Una rivoluzione che ha portato un indubbio miglioramento nella rosa.

Volti nuovi, vecchi problemi? - L'asticella sembra essersi alzata. L'ultimo innesto in ordine cronologico è quello di Lasse Schöne, semifinalista in Champions con quell'Ajax che ha stupito e fatto sognare mezza Europa. Qualità e quantità per il centrocampo, il leader giusto in un progetto che vuole essere ambizioso. Insieme al danese sono arrivati Pajac, Saponara, Cassata, Agudelo, Barreca, Pinamonti, Jagiello e Zapata, ma l'elenco potrebbe ancora allungarsi. I rossoblù hanno definitivo anche le permanenze di Radu e Romero, seppur con accordi diversi. Insomma, tanti elementi di spessore e di indubbio valore, che possono far sognare la tifoseria e far vivere una stagione meno travagliata della precedente. Sperando che il presidente, almeno stavolta, dia continuità al progetto tecnico e non ceda nessuno nella finestra invernale dei trasferimenti.