"È una formalità". Il rinnovo di Piero Ausilio come direttore sportivo dell'Inter, per La Stampa sembra deciso. Il dirigente firmerà fino al 30 giugno 2021, nonostante le notizie degli ultimi giorni andassero nella direzione contraria, con un casting di vari profili (Pecini, per dirne uno).