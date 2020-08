La Stampa - Juventus, Paratici via con Sarri perché aveva scelto lui l'allenatore

Dopo Maurizio Sarri, a forte rischio anche il direttore sportivo Fabio Paratici. Per il quotidiano torinese 'La Stampa' non ci sono dubbi anche sul ds, perché Paratici è stato il dirigente che ha scelto l'allenatore in questa stagione e, di conseguenza, anche lui pagherà per un'annata deludente, nonostante il nono Scudetto consecutivo.

Al posto di Paratici molto probabile la promozione di Cherubini, mentre per Paratici possibile futuro nella nuova Roma di Friedkin.