© foto di Simone Lorini

La Stampa oggi in edicola scomoda la storia della musica per disegnare un quadro della situazione di Mauro Icardi, destituito da capitano dell'Inter fino ad una probabile rottura col club nerazzurro. Wanda Nara, agente e moglie del calciatore, viene paragonata a Yoko Ono in edicola, la celeberrima compagna di John Lennon dei Beatles che fu alla base della separazione del gruppo di Liverpool.