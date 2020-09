La tesi di Pirlo. Come giocherà la sua squadra? "In fase offensiva sarà 3-2-5 o 2-3-5"

Attraverso il sito internet della FIGC, è stata resa pubblica e disponibile a tutti la tesi di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ieri ha conseguito il patentino UEFA Pro a Coverciano.

Una Juve all'attacco. Anche se dalla teoria alla pratica il passaggio non è semplice, tra le righe della tesi si può immaginare come andrà in campo la sua Juventus: "La punta attacca la profondità, le ali si allargano in ampiezza. Gli interni si alzano in zona di rifinitura ed i terzini vengono dentro in fase di costruzione. Il centrale di centrocampo balla fra i due difensori leggendo la situazione (uno o due avversari in pressing). Andremo dunque a posizionarci in campo con un 3-2-5 o 2-3-5 in fase offensiva. Ma i movimenti non sono fissi. In base alle caratteristiche dei giocatori ed al contesto, ci saranno rotazioni diverse: il terzino sinistro si può alzare in ampiezza, l’esterno venire in zona di rifinitura e dunque l’interno arretrare in costruzione".