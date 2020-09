La tesi di Pirlo. Come vede l'attaccante: "Talento da esaltare, deve attaccare la profondità"

Attraverso il sito internet della FIGC, è stata resa pubblica e disponibile a tutti la tesi di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ieri ha conseguito il patentino UEFA Pro a Coverciano. In un momento di alta attenzione e di ricerca del 9 per la sua rosa, è interessante capire il suo punto di vista sugli attaccanti. "Gli attaccanti spesso sono fra i giocatori con maggior talento e con proprie particolari caratteristiche. Talento e caratteristiche che vanno esaltate all’interno di un collettivo capace di far emergere le migliori individualità. Nel mio modello di gioco, l’attacco della profondità (anche corta) è un elemento molto importante e spesso è proprio l’attaccante che se ne occupa con continuità (anche se possono essere letali gli attacchi nello spazio dei centrocampisti o degli esterni). In un calcio d’attacco con tanti giocatori offensivi (fra trequartisti ed ali) è necessario inoltre che l’attaccante sia capace di dialogare con tecnica ed intelligenza con i propri compagni per favorire gli inserimenti degli stessi".