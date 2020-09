La tesi di Pirlo. Gli allenatori ringraziati: da Moro a Conte, Lippi e Allegri. Non Terim

Attraverso il sito internet della FIGC, è stata resa pubblica e disponibile a tutti la tesi di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ieri ha conseguito il patentino UEFA Pro a Coverciano.

Gli allenatori ringraziati. A fine elaborato, il tecnico della Juve ha voluto ringraziare tutti gli allenatori avuti in carriera: "Moro, Reja, Materazzi, Hodgson, Lucescu, Simoni, Colomba, Mazzone, Ancelotti, Leonardo, Conte, Allegri, Vieira. Ed in nazionale: Tardelli, Gentile, Trapattoni, Lippi, Donadoni e Prandelli". Qualche piccola dimenticanza: mancano Jason Kreis, per un breve periodo suo allenatore a New York, come anche Paolo Ferrario (a Brescia nel '97/98) e Fatih Terim, con il quale, da nuovo acquisto, giocò appena 33 minuti in 10 giornate di campionato al Milan nel 2001/2002.