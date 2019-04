© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Risultato finale: Cagliari-Juventus 0-2 (22' Bonucci, 85' Kean)

Ottantuno punti in classifica e spumante messo da tempo in ghiaccio per festeggiare l'ottavo scudetto di fila. La Juventus prepara il countdown per la festa tricolore, mentre la serata di Cagliari ha portato in dote un 2-0 nonostante le tante assenze. Una gara sbloccata dal colpo di testa vincente di Leonardo Bonucci, un gol ricco di significato perché ha rappresentato l'undicesima rete firmata dai bianconeri sugli sviluppi di corner. Almeno tre in più di ogni altra formazione di Serie A. Ma non solo, perché - sempre quello di Bonucci - è stato il dodicesimo gol di testa in questo campionato firmato dalla Vecchia Signora. Nessuna compagine ne conta di più. E allora è il caso di dirlo: la testa conta, non solo in termini di mentalità ma anche in termini di reti e punti in cassaforte. Il tricolore in casa bianconera, dopo la serata della Sardegna Arena, è sempre più vicino.