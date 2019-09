La top 10 degli allenatori ancora liberi: Mou, Allegri, Wenger. I big tremano

© foto di Imago/Image Sport

La lista è lunga e forse mai come stavolta ricca di nomi di prestigio. José Mourinho, Massimiliano Allegri, ovvero due degli allenatori più vincenti dell'ultimo decennio, guidano la classifica. Arsene Wenger si è detto "ancora non pronto" ma a breve lo sarà, per tornare in pista. E mancano pure tanti nomi, d'effetto e impatto, dalla Spagna all'Inghilterra, da Machin a Moyes, fino agli italiani Prandelli e De Biasi, ma pure a vecchi santoni come Scolari. Questa l'ennesima classifica di Tuttomercatoweb.com, l'opinabile top 10 degli allenatori ancora in cerca di panchina che fanno tremare anche i big.

10) Santiago Solari

Difficile dire se fosse l'uomo giusto, certamente il Real Madrid era il posto sbagliato e soprattutto nel momento sbagliato. Ha poca esperienza, fatta tutta con il Castilla, ma un curriculum già pesante. Ha guidato le Merengues. E poi? Del domani non c'è certezza ma pare che abbia sempre volontà d'alte sfere.

9) Rudi Garcia

A Marsiglia non è riuscito a mettere la chiesa al centro del villaggio, nonostante i proclami d'inizio stagione. Quinto, quarto e quinto con l'OM, l'ultimo trofeo della bacheca del tecnico francese risale oramai all'annata che lo ha lanciato alla ribalta col Lille. Ovvero al 2011.

8) Claudio Ranieri

Dilly ding, dilly dong. I tempi e la gloria di Leicester sembra oramai andata, al Nantes non è stato quel che sperava mentre a Roma ha svolto il ruolo di degno e fedele salvagente al meglio. Ha l'esperienza giusta per rilanciare o tenere a galla qualsiasi progetto.

7) Stefano Pioli

L'esperienza fiorentina si è conclusa anzitempo ma si era logorata pure prima. Una storia di un uomo a testa alta, che ha guidato la squadra nei momenti di dolore ma che poi, sportivamente, sul campo ha perso una bussola che Montella ha dimostrato poi di non saper ritrovare.

6) Laurent Blanc

E' uno dei tecnici più vincenti della recente storia del calcio francese ma dopo le avventure con Francia e Paris Saint-Germain, è a casa dal 2 giugno del 2016. Periodicamente viene accostato alle grandi d'Europa senza mai riuscire a salire. Sarà la volta buona?

5) Gennaro Gattuso

Ringhio, dopo il Milan, poteva andare in Scozia o in Inghilterra. Ha aspettato Firenze perché era il progetto che più lo intrigava, adesso a campionato in corso, tra rumors e smentite, il suo nome inizia già a rimbalzare. Con una certezza. Non per il Milan.

4) Luciano Spalletti

La storia è finita come non pensava. Da anti, senza mai riuscire a essere realmente un'avversaria credibile per la Juventus. Coi casi scoppiati, Icardi su tutti, con una squadra che finisce senza gloria. E con una nuova storia, firmata Conte, ad accontentare i tifosi. Ma ripartirà, presto, anche prima forse.

3) Arsene Wenger

Il secondo Arsenio più famoso della storia è quasi pronto per tornare. Non del tutto, lo ha ammesso lui stesso, ma aspetta una chiamata. Parigi sembra il posto ideale o comunque la Francia. Però c'è un certo Gazidis che lo stima da tempo...

2) Massimiliano Allegri

Dopo una vita in attività, tra campo e panchina, un'estate ai box. Per godersi il mare, Livorno, la sua terra. Con la Juventus è finita e neppure tra baci e abbracci, è uno dei candidati alla prima grandissima panchina che si libererà in giro per il mondo.

1) José Mourinho

Indubbiamente in cima alla classifica, anche se i recenti successi di Allegri avvicinano Acciuga allo Special One. Il mezzo fallimento di Manchester, nonostante la bacheca, chiama un pronto riscatto e José da Setubal ne ha una fame folle. Dove? Only Mou knows...