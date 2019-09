La top 10 degli Over 30 che hanno cambiato: da Godin a Falcao, che nomi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esperienza è uno dei grandi segreti del successo. Le squadre che hanno aperto cicli hanno sempre avuto dei capisaldi, dei fari, delle icone su cui puntare. In questa classifica, per esempio, ci sono giocatori che con lo status di star o meno, hanno vinto trofei su trofei e anche per questo, c'è chi li ha voluti. Navas col Real, Buffon che torna a casa, Godin. Senatori che mai come in questa estate sono stati protagonisti del mercato e lo sono pure della top 10 degli Over 30 che hanno cambiato squadra di Tuttomercatoweb.com.

10) Javier Hernandez

Il Chicharito è il colpo a effetto di Monchi, sul gong finale del calciomercato. Il dodicesimo dell'estate degli andalusi, per il messicano è un ritorno in Spagna dove è stato per cinque anni al Real Madrid. L'arma Champions del Siviglia.

9) Henrikh Mkhytarian

Sul gong del mercato giallorosso, l'arrivo a sorpresa. L'armeno Mkhytarian, escluso dal progetto titolare di Emery all'Arsenal ma comunque un grandissimo nome che va ad arricchire e neanche di poco il valore dell'estate giallorossa.

8) Ivan Perisic

Da punto fermo a quasi esubero dell'Inter, tanto da doverlo cedere in prestito. Con il nuovo schema di Conte, in effetti, in nerazzurro avrebbe trovato poco spazio: fallito l'esame da seconda punta, è andato al Bayern ma neanche con l'obbligo di riscatto.

7) Radja Nainggolan

Come Perisic, da stella a esubero dell'Inter. Per motivi familiari ha scelto di tornare a casa, a Cagliari, nell'estate del centenario. A cinquant'anni dallo Scudetto, le velleità non saranno certo quelle, ma la Sardegna adesso sogna col suo Ninja preferito.

6) Keylor Navas

Se alle nostre latitudini e nel cuore di Florentino Perez il nome di Keylor Navas non scalda, ben diversa è la storia per Zidane. Che in fondo lo avrebbe tenuto anche come primo, se le recenti spese non avessero portato Courtois. A Parigi sarà titolare.

5) David Luiz

Anche lui colpo dell'ultimo giorno in Premier League. Anzi. Dell'ultimo secondo, visto che è stato tra quelli a cui è stata concessa la deroga per il campionato inglese. Dal Chelsea all'Arsenal, per dare esperienza a una difesa rivoluzionata.

4) Radamel Falcao

In venticinquemila ad attenderlo all'aeroporto di Istanbul. Come una star, come la nuova icona della Super Lig turca. Sarà il riferimento del nuovo attacco del Galatasaray di Fatih Terim che adesso sogna in grande, anche in Europa.

3) Gianluigi Buffon

A volte ritornano. E lo fanno in grande stile, pur dopo una vana rincorsa alla Champions a Parigi. Un'esperienza di vita e di nuovo a casa, dietro al cuore ma pure con Cristiano Ronaldo, con l'intenzione di puntare a Torino al bottino grosso. Quello che manca. Anche da dodicesimo.

2) Franck Ribery

Secondo per quello che porta, per quello che rappresenta, per quello che è stato, per quello che già è a Firenze. Icona del Bayern Monaco e del corso transitorio della Francia post Thuram e pre Mbappé, per intenderci, è l'FR7 della Fiorentina. Un colpo americano.

1) Diego Godin

Simbolo e capitano del Cholismo. Ha salutato perché l'Atletico ha scelto di aprire un nuovo corso e perché l'Inter lo ha investito del ruolo di nuovo capitano di una difesa da urlo: lui con Skriniar e De Vrij, con Handanovic tra i pali, con Conte in panchina. Salute.