La top 10 dei club rivelazione dell'estate: Villa show e Sudamerica boom

A inizio estate pensi, o magari no ma va bene lo stesso: "chi spenderà di più da qui alla fine del calciomercato?" In Inghilterra è stato il neo promosso Aston Villa. Spoiler: sono i Villans a guidare la classifica. Ulteriore indizio sulla classifica di Tuttomercatoweb.com sulla top 10 dei club rivelazione dell'ultimo trimestre. Ci sono due italiane. Altri indizi? Una è neopromossa e ha preso Balotelli. L'altra è sarda e ha preso Nainggolan. Ah, poi c'è pure chi ha fatto l'acquisto più costoso di tutta l'estate, ovviamente. Se lo gode Simeone...

10) Flamengo

Altro orizzonte sudamericano, in un'estate atipica. Il Fla ha sì visto fallire l'assalto a Mario Balotelli ma è pronto per riscattare Gabigol, ha accolto Rafinha e Filipe Luis in difesa, Gerson in mediana e ha soprattutto tenuto talenti come Reinier e non solo.

9) Brighton

Webster, Maupay, Trossard, il prestito di Mooy. E' stata l'estate dei record per i Seagulls: i tre colpi più costosi della storia del Brighton sono avvenuti tutti in questa estate. Inevitabile dunque che il club del sud dell'Inghilterra finisca in questa top 10.

8) Boca Juniors

Daniele De Rossi è un nuovo giocatore del Boca Juniors. Non servono altre grandi spiegazioni: gli Xeneizes, con un solo acquisto, hanno guadagnato un posto in classifica. Gli altri? Hurtado e Salvio, in un'estate di rivoluzione in attacco dove hanno salutato Benedetto e Pavon.

7) Brescia

Difficile, sulla carta, inserire tra le papabili per la retrocessione, almeno a colpo sicuro, la formazione di Cellino. Che non è nuovo a capolavori di mercato ma che in estate s'è superato. Una neopromossa che prende Mario Balotelli non è certamente cosa da tutte le estati...

6) Galatasaray

Erano in venticinquemila all'aeroporto ad aspettare Radamel Falcao, dopo una lunga trattativa tra il club del Bosforo e il Monaco. Un capolavoro dei turchi che hanno proseguito l'opera con Lemina, Babel, Nzonzi e Seri.

5) Sao Paulo

Hernanes, Pato, Bruno Peres. La stagione 2019 del Sao Paulo è di quelle memorabili, sul mercato. La ciliegina? Dani Alves. Un mercato finito sulle pagine di tutti i giornali europei, un'inversione di tendenza per il Brasile nonostante la carta d'identità degli innesti non sia proprio da scuole elementari...

4) Betis Siviglia

Se i concittadini del Siviglia hanno accolto una lunga schiera di colpi buoni o molto buoni, il Betis ha sorpreso con quello che non t'aspetti: Nabil Fekir dal Lione. Strappato alla concorrenza delle grandi d'Europa, è la ciliegina sulla torta di un'estate importante che ha visto partire Lo Celso e Firpo.

3) Cagliari

La seconda italiana, et voilà. Nainggolan, Nandez, Rog, Simeone, Olsen. Un mercato importante, nell'anno del centenario: il Cagliari si guadagna la palma di club rivelazione del calciomercato italiano perché certi colpi te li aspetti da società di fascia superiore. Ora sta a Maran...

2) Atletico Madrid

Sorpresa: il colpo più costoso dell'estate non è stato del Manchester United, del City, del Liverpool, della Juventus, del PSG, del Bayern oppure del Barcellona o del Real Madrid. Joao Felix è andato all'Atletico Madrid, alla corte del Cholo Simeone, in un'estate di pura rivoluzione: Hermoso, Felipe, Renan Lodi, Trippier, Llorente, Herrera, tutti dentro. Fuori, soldi pesantissimi da Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri, Gelson Martins e l'addio di Godin. Per il nuovo corso del Cholismo.

1) Aston Villa

140 milioni di euro, con la speranza di non fare come il Fulham. Quello dei Villans è il mercato più dispendioso dell'intera Premier League e c'è sicuramente da stupirsi, considerato che quella è la lega più ricca del globo. I nomi: Wesley, Mings, Douglas Luiz, Targett, Konsa, Nakamba, Trezeguet, El Ghazi, Heaton, Engels, Jota, Hause. Ha cambiato tantissimo. Troppo? Tre punti in quattro gare d'esordio in Premier lasciano pensare che forse il troppo stroppi davvero...