La top 10 dei colpi sfumati: Icardi non è il re. Dzeko fa retromarcia

Tantissimi i colpi sfumati, dopo mesi, giorni o solo poche ore di trattative. In Serie A così come all'estero. In Italia il nome altisonante è quello, ovvio, di Mauro Icardi. Ma nonostante il suo mancato passaggio alla Juve, per molti prima e unica candidata per accogliere l'argentino, c'è un'operazione che per questioni economiche e tecniche batte quella di Maurito. Ma in generale non mancano le sorprese, per così dire. Come ad esempio il mancato arrivo in Salento di Burak Yilmaz. Di seguito la top 10 di TMW dei principali colpi di mercato sfumati durante l'estate.

10) Yilmaz al Lecce

Era il colpaccio sognato dalla dirigenza del Lecce e sul quale il ds Meluso ha a lungo lavorato. Purtroppo la quadratura non è mai stata trovata, né col turco né con Adebayor e Mitroglou. E alla fine, dopo aver flirtato con nomi di calibro internazionale, si è scelto di puntare su El Khouma Babacar.

9) Pogba al Real Madrid

Si era mosso con forza, il presidente Florentino Perez per il Polpo dello United. Su indicazione, o consiglio se preferite, di Zinedine Zidane, voglioso di aggiungere qualità e fisicità al centrocampo Blancos. Peccato che i Red Devils non siano mai scesi al di sotto della richiesta di 200 milioni di euro.

8) Milinkovic-Savic via dalla Lazio

"Quest'anno potrei non resistere alle offerte", la candida ammissione di Lotito durante un pomeriggio di mezza estate. Oggetto del discorso era proprio SMS, calciatore ambito dalle big italiane e dai top club europei. Soprattutto dal Manchester United, ma visto che Pogba non è stato venduto...

7) Correa al Milan

Il giocatore individuato da Boban, Maldini e Massara per esaudire le richieste di Marco Giampaolo. Un trequartista atipico, bravo anche sull'esterno o come seconda punta. L'Atletico Madrid quest'anno ha fatto la voce grossa su più fronti e anche Angelito alla fine si è dovuto arrendere. Soprattutto perché il Milan non si è mai avvicinato ai 50 milioni chiesti dai Colchoneros.

6) Chiesa alla Juventus

A fine stagione sembrava tutto assolutamente apparecchiato per lo sbarco del 25 viola a Torino, sponda Juve ovviamente. L'accordo col padre Enrico, o una base di accordo, esisteva già e prevedeva un ricco quinquennale da protagonista. Peccato che Rocco Commisso abbia scombinato i piani bianconeri blindando il suo gioiellino.

5) Dzeko all'Inter

Era l'altro centravanti che idealmente Antonio Conte voleva affiancare a Romelu Lukaku per costruire un attacco fatto di forza fisica e gol pesanti. Anche in questo caso la squadra interessata aveva trovato una base di accordo (triennale) col giocatore, posticipando la trattativa con la Roma. Che anche per questo si è spazientita e non si è mai mossa dalla richiesta di 20 più bonus. Alla fine ci ha pensato Dzeko a dirimere la questione, rinnovando con i giallorossi.

4) James al Napoli

Il colpaccio sognato da Ancelotti e solo fatto annusare alla piazza. Certo la società raramente si è sbilanciata sul buon esito della trattativa col Real Madrid. Ma da più parti filtrava ottimismo. I tifosi azzurri erano in fermento, pronti ad accogliere una stella affermatissima al San Paolo. Ma il Real non ha mai ceduto: James parte solo per 42 milioni cash.

3) Higuain alla Roma

Sembrava la soluzione più conveniente, per tutti. Per la Juve, oramai certa di volersi privare del Pipita. Per la Roma, a caccia di un sostituto di Dzeko. Per l'Inter, che avrebbe così chiuso per il bosniaco. E per il Pipita stesso, desideroso di tornare ad essere protagonista assoluto. Alla fine però la possibilità di far nuovamente coppia con CR7, sotto la guida di Sarri, ha prevalso.

2) Icardi alla Juventus

Il tassello principe del domino degli attaccanti. Anche se lui ha sempre fatto muro, per molti con l'idea forte di aspettare fino all'ultimo secondo utile la Juventus. I bianconeri però non hanno mai affondato il colpo, non essendo riusciti a liberarsi di Higuain, Dybala e Mandzukic. Il resto è storia più o meno nota.

1) Neymar al Barcellona

Ci perdonerà Maurito, per uno scherzo del destino nuovo compagno di squadra del brasiliano. Ma la portata economica dell'operazione 'vuelta al Barça' di Neymar meritava di diritto la testa della classifica. I blaugrana hanno provato ad inserire chiunque nell'operazione, ma il PSG è sembrato irremovibile: 210 milioni di euro cash o Neymar resta a Parigi. E alla fine è rimasto a Parigi.