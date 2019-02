La versione di Mauro: cosa ha detto Icardi nell'incontro. Senza Marotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La versione di Mauro. È quella che riporta sportmediaset.it, secondo cui Icardi, ormai ex capitano dell'Inter, nel breve incontro con Spalletti, Ausilio e Gardini, avrebbe spiegato di aver sempre agito per il bene dell'Inter e che all'Inter vuole bene, esprimendo anche tutto il suo stupore per la decisione del club di privarlo della fascia di capitano. All'incontro non avrebbe partecipato Marotta, che starebbe comunque lavorando a una nuova offerta di rinnovo da presentare nei prossimi giorni. Quasi nulle le possibilità che il centravanti argentino, ufficialmente alle prese con il secondo giorno di terapia per un'infiammazione al ginocchio, sia convocato contro la Sampdoria.