I lampi di Montiel, la forza di Vlahovic. La Fiorentina guarda già al futuro

© foto di Giacomo morini

Fiorentina-Torino 1-1 (7' Simeone, 34' Baselli)

Un pareggio, quello maturato contro il Torino, che di fatto estromette la Fiorentina dalla corsa all'Europa League e che quindi limita gli obiettivi della squadra di Pioli in questo finale di stagione. Ma la sfida col Toro di oggi è servita al pubblico fiorentino, e non solo, per conoscere meglio due prospetti in rampa di lancio dal settore giovanile gigliato.

Nella ripresa infatti mister Pioli ha mandato in campo Dusan Vlahovic e Tòfol Montiel, talentini classe 2000 di cui si parla un gran bene. Se Vlahovic lo si era già visto in altre circostanze (quella odierna è la quinta presenza per il centravanti serbo), per Montiel si tratta dell'esordio assoluto fra i grandi. Trequartista mancino tutto dribbling e qualità, Montiel (autore con la Primavera di 15 gol e 8 assist quest'anno) ha impiegato una manciata di secondi per prendersi le luci della ribalta. E nei 10 minuti in cui è stato in campo ha corso, tirato in porta, servito un bell'assist proprio a Vlahovic e dato l'impressione di avere un piede fuori dal comune. Una bella notizia per i tifosi gigliati, un raggio di sole nel grigiore della classifica della squadra che potrà essere riproposto, perché no, anche nelle 9 partite che mancano da qui alla fine del campionato.