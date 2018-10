Le classiche partite che fanno arrabbiare Allegri

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna sfuriata, ma frasi forti. Toni bassi, ma attacchi decisi. Che qualcosa nel match contro il Genoa non stesse andando per il verso giusto Allegri l'aveva capito già a inizio ripresa, quando una scivolata di Benatia ha mandato al tiro Piatek. Poi un altro squillo del polacco, e infine il gol del pareggio. La sagra dell'ingenuità con Kouamé che dalla linea di fondo, indisturbato e senza avversari all'orizzonte, ha ringraziato pennellando al centro un pallone perfetto per Bessa.

Nulla di grave dopo aver conquistato dieci vittorie nelle prime dieci partite. Però, ad Allegri il secondo tempo di questa sera contro il Genoa proprio non è piaciuto. L'ha urlato dalla panchina e l'ha ribadito a microfoni accesi: "Queste sono situazioni che non devono capitare, sono partite da cui passano gli scudetti. Abbiamo giocato, da un certo punto in poi, con la testa a Manchester. Oggi dovevamo vincere, siamo passati da frenetici ad addormentati e viceversa".

La Juventus, che aveva dominato il primo tempo, ha avuto il demerito di accontentarsi. Il demerito di chiudere il primo tempo con un solo gol di vantaggio e, soprattutto, di tornare in campo con sufficienza. Con la convinzione che la rete di Cristiano Ronaldo dopo 19 minuti sarebbe bastata per portare a casa i tre punti. E invece nel calcio nulla è scontato. "Quando si vince sempre, e nel calcio non si può sempre vincere, si abbassa un po' l'attenzione. Hanno creduto che bastasse quanto fatto, e invece siamo stati puniti", ha dichiarato Max Allegri. Che ha parlato anche di sconfitta salutare, ma che questo pareggio, soprattutto per come è arrivato, non lo digerirà tanto in fretta.