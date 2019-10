© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Salisburgo, prossimo avversario del Napoli, gioca a tennis anche senza Haaland. Spicca lo zambiano Patson Daka, 21 anni fra due giorni, 9 gol in altrettante partite. Liverpool sull'ottovolante, anche se l'ex Brendan Rodgers stava giocando ai reds un brutto scherzo: un suicidio difensivo del Leicester negli ultimi secondi di gara regala il rigore trasformato da Milner al 95'. Il Manchester City è già lontanissimo: +8. Torna a vincere il Genk che come il Liverpool deve aspettare l'ultimo secondo di recupero per avere la meglio sull'avversario, in questo caso dopo 8 minuti di recupero.

Questi i risultati:

Liverpool-Leicester 2-1 - 40' Mané (LI), 80' Maddison (LE), 95' Milner rig. (L)

Salisburgo-Altach 6-0 - 5' Koita, 11', 24' e 59' Daka, 81' Prevljak, 86' Hwang

Genk-Mouscron 2-1 - 49' Osabutey (M), 75' e 98' Onuachu (G)