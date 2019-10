© foto di Imago/Image Sport

Clamoroso ko del Manchester City, prossimo avversario in Champions dell'Atalanta, in casa contro il Wolverhampton: attacco inconsistente, in difesa Otamendi pasticcia e Adama Traoré li punisce. Il Liverpool è già distante 8 punti e un'altra rimonta come quella dell'anno scorso appare più complicata, sebbene manchino ancora molte partite. Tutto troppo semplice per lo Shakhtar che arriva alla decima vittoria in altrettante partite di campionato. Dinamo Kiev e Desna, dirette inseguitrici, distano 10 punti. La Dinamo Zagabria vince col minimo scarto e grazie a un rigore, continuando a restare sulla scia dell'Hajduk primo con un punto di vantaggio.

Questi i risultati:

Manchester City-Wolverhampton 0-2 - 80' e 94' Adama Traoré

Dnipro-1-Shakhtar 0-2 - 4' Junior Moraes, 83' Taison

Dinamo Zagabria-Slaven Koprivnica 1-0 - 5' Petkovic rig.