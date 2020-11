Le eurorivali dell'Atalanta - La capolista Midtjylland corre veloce. Liverpool per il riscatto

Dopo la storica vittoria di Anfield, l'Atalanta domani sera riceverà la visita dell'Hellas Verona in campionato. Giocherà in casa, sempre sabato, anche il prossimo avversario in Champions League dei nerazzurri (martedì 1° dicembre): il Midtjylland alle 16 se la vedrà infatti con l'Aalborg nella gara tra capolista e quinta in graduatoria del campionato danese.

Tra le altre squadre del Gruppo D, i Reds domani voleranno a Brighton alla ricerca del riscatto immediato, mentre l'Ajax primo in Eredivisie sempre domani sarà di scena in trasferta con l'Emmen penultimo.