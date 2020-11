Le eurorivali dell'Inter - Il 'Gladbach riceve il fanalino di coda. Mister Zidane cerca continuità

Trasferta ostica per l'Inter di Antonio Conte, che domani pomeriggio affronterà il Sassuolo di De Zerbi. Gara meno impegnativa, almeno sulla carta, per il Borussia Monchengladbach: il prossimo avversario in Champions dei nerazzurri (martedì 1° dicembre) sempre sabato se la vedrà infatti in casa col fanalino di coda della Bundesliga, lo Schalke 04.

Tra le altre squadre del Gruppo B, il Real Madrid domani riceverà la visita dell'Alaves in virtù dei suoi 7 punti di vantaggio (blancos quarti, baschi quindicesimi) e alla ricerca della continuità proprio dopo il successo europeo contro Vidal e compagni, mentre lo Shakhtar sempre domani sfiderà in trasferta il modesto Dnipro provando a raggiungere la vetta della classifica occupata dalla Dinamo Kiev (eurorivale della Juve), attualmente a +3.