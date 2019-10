Le eurorivali dell'Inter - Poker e rossi al Barça, pareggite Dortmund

© foto di PhotoViews

Il Borussia Dortmund continua l'andamento lento in Bundesliga. I prossimi rivali dell'Inter si fanno rimontare due volte dal Friburgo rivelazione. Terzo pareggio consecutivo, ottavo posto in classifica. Barcellona dilagante contro il Siviglia: Ter Stegen fa i miracoli su De Jong, Suarez la sblocca con una splendida rovesciata e da quel momento inizia il diluvio blaugrana: pratica già chiusa nel primo tempo. Nella ripresa c'è tempo per Messi che trova il suo primo gol in campionato. Finale convulso e incomprensibile, data la partita in cassaforte: l'esordiente Araujo si fa espellere per fallo da ultimo uomo, subito dopo Dembélé manda a quel paese l'arbitro e rimedia anch'egli il cartellino rosso. Lo Slavia Praga comanda nel campionato ceco e allunga, approfittando del ko del Viktoria Plzen. Ora è a +6

Questi i risultati:

Barcellona-Siviglia 4-0 - 27' Suarz, 32' Vidal, 35' Dembélé, 78' Messi

Friburgo-Dortmund 2-2 - 20' Witsel (D), 55' Waldschmidt (F), 67' Hakimi (D), 89' Akanji aut. (F)

Jablonec-Slavia Praga 0-2 - 70' Soucek, 73' Olayinka