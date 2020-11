Le eurorivali della Juve - Dinamo Kiev chiamata a difendere il primato. Gara "facile" per il Barça

Se la Juventus domani pomeriggio è attesa dalla sfida in trasferta sul campo del Benevento, il suo prossimo avversario in Champions League (mercoledì 2 dicembre) sabato sarà impegnato invece in una gara, almeno sulla carta, più impegnativa: quella tra Dinamo Kiev e Vorskla, terzo in classifica a -4 dalla vetta e quindi dagli stessi capitolini.

Tre le altre squadre del Gruppo G, il Barcellona domenica riceverà la visita dell'Osasuna alla ricerca di punti utili per risalire la classifica (al momento la truppa di Koeman è appena tredicesima, con gli stessi punti dei baschi), mentre il Ferencvaros (in vetta al massimo campionato ungherese) affronterà sempre a domicilio l'MTK Budapest FC (quarto in graduatoria).