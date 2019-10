© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lokomotiv Mosca, prossimo avversario della Juventus, vince e si prende il primato in classifica. Approfittando del clamoroso ko contro il CSKA la squadra di Semin lo scavalca anche se la vetta è in coabitazione con altre tre squadre: Rostov, Krasnodar e Zenit. L'Atlético Madrid non va oltre lo 0-0 contro il Valladolid nonostante Simeone cali subito l'artiglieria pesante: Joao Felix, Diego Costa e Morata dal 1'. Eppure niente reti, anzi: i colchoneros ringraziano Sandro Ramirez, zero gol in tre anni, che infatti fallisce il calcio di rigore che poteva valere il colpaccio. Pari infine nel big match di Bundesliga fra Bayer Leverkusen e Lipsia. Nessuna delle due approfitta del ko interno del Bayern. Bavaresi agganciati, ma al primo posto c'è adesso il Borussia Monchengladbach.

Questi i risultati:

Valladolid-Atlético Madrid 0-0

Bayer Leverkusen-Lipsia 1-1 - 66' Volland, 78' Nkunku

Lokomotiv Mosca-Arsenal Tula 2-1 - 9' Eder (L), 11' Kangwa (A), 45' Alexey Miranchuk rig.