Le eurorivali della Lazio - Per il B. Dortmund un giorno di riposo in più. Lo Zenit guarda in alto

Dopo la gara di domenica alle 12.30 con l'Udinese, la Lazio mercoledì prossimo sarà impegnata nel big match di Champions League in casa del Borussia Dortmund di bomber Haaland. I gialloneri, attualmente secondi in Bundesliga a -1 dal Bayern Monaco, godranno di un giorno in più di riposo rispetto ai biancocelesti, visto che già domani affronteranno a domicilio il Colonia penultimo in classifica.

Tra le altre squadre del Gruppo F, lo Zenit domani giocherà in casa dell'Arsenal Tula alla ricerca del sorpasso ai danni della capolista CSKA Mosca (i biancazzurri ad oggi sono secondi in graduatoria a -1 dalla vetta), mentre la regina del Belgio, il Club Brugge (primo a +1 sulle inseguitrici), sabato sera se la vedrà in trasferta con l'ultima della classe.