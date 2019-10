© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Celtic è in difficoltà. Dopo il pari della settimana passata contro l'Hibernian ecco che arriva la prima, clamorosa sconfitta. A festeggiare è il Livingston che nella ripresa segna due reti. In classifica la squadra di Neil Lennon paga caro il momento attuale, scivolando al secondo posto venendo scavalcata dagli eterni rivali dei Rangers. Continua la crisi del Rennes. I bretoni, dopo aver vinto le prime tre partite di Ligue 1, si sono persi e non trovano soluzione per uscire dal momento complicato: nell'ultimo turno arriva il ko casalingo contro il Reims e ora la squadra è scesa al decimo posto in classifica. Cluj battuto nello scontro al vertice dal Viitorul (in gol il figlio di Rivaldo, Rivaldinho) che aggancia gli eurorivali della Lazio al primo posto in classifica.

Questi i risultati:

Rennes-Reims 0-1 - 49' Dia

Livingston-Celtic 2-0 - 47' Robinson, 73' Dykes

Viitorul-Cluj 3-1 - 27' Peteleu aut. (V), 37' Matei (V), 57' Rivaldinho (V), 76' Culio rig. (C)