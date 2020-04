Le nuove valutazioni - Belotti, il rinnovo incide. E comunque non si superano i 50 milioni

vedi letture

Sono lontani i tempi delle richieste da 100 milioni e delle vociferate offerte da 70. Andrea Belotti continua ad essere fare e riferimento offensivo del Torino, ma indubbiamente la sua valutazione si è sgonfiata nel corso degli ultimi mesi. La stagione ancora in corso parla di 15 gol e 3 assist nelle 31 apparizioni, numeri che hanno convinto molte squadre ad interessarsi al capitano granata. In Inghilterra sono pronti a scommettere sulle sue qualità, si è parlato dell’Everton di Ancelotti e addirittura del Manchester United. In Italia Gattuso lo vorrebbe al centro del suo attacco e occhio a Milan, Roma e Lazio (dovessero esserci addii pesanti in attacco). Anche se prima di tutto, in realtà, c’è probabilmente un rinnovo di contratto con adeguamento da firmare che regalerebbe maggior forza al Torino in sede di eventuali trattative.

Molto dipende dal contratto - Come detto il Gallo sta discutendo del rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022. I dati Transfermarkt indicano una valutazione di 32 milioni di euro, ad aprile, e tale cifra potrebbe essere verosimile se si considerano i discorsi del contratto di cui prima. Per il CIES, invece, Belotti ha un prezzo che oscilla fra i 40 e i 50 milioni di euro. Di conseguenza, somma che apparirebbe maggiormente veritiera in caso di prolungamento di almeno 1-2 anni con innalzamento dell'ingaggio.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo)