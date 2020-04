Le nuove valutazioni - Castrovilli, gioiello che Commisso non vuol cedere. A prescindere dal prezzo

Se chiedete agli insider del settore, vi sentirete rispondere sempre la stessa cosa: fare una valutazione del cartellino di Gaetano Castrovilli oggi è pressoché impossibile. Troppi i fattori e le variabili determinanti dietro l’individuazione di questo valore. Il centrocampista pugliese è la grande rivelazione della Fiorentina e più in generale una delle migliori a livello italiano. Corsa, classe, eleganza e dribbling sono caratteristiche che ha messo in mostra con continuità nelle sue 24 apparizioni stagionali condite da 3 gol e 2 assist. Per il futuro come spesso capita sui giocatori in rampa di lancio c’è da aspettarsi un duello Juventus-Inter col Napoli sullo sfondo, ma ad oggi il suo destino non sembra possa essere lontano da Firenze. Il giocatore ha da poco rinnovato fino al 2024 certificando il proprio attaccamento a piazza e maglia, è un titolare inamovibile e il presidente Rocco Commisso non perde occasione per ribadire come il matrimonio sia destinato a durare ancora in futuro. Per questo avventurarsi in valutazioni e prezzi è complesso, anche se nel recente passato si parlava di un valore compreso fra i 40 ed i 50 milioni di euro.

Flessione di valutazioni già fin troppo basse - Il CIES, col suo ultimo aggiornamento di marzo, aveva stabilito un valore del cartellino del giocatore che oscillava fra i 15 ed i 20 milioni. Oggettivamente poco per un 23enne che ha già fatto vedere grandi cose e promesso di stupire ancora di più in futuro. La valutazione complessiva però è in linea con quella proposta da Transfermarkt, che dai 25 milioni di fine 2019 è sceso a 20 con l’aggiornamento di aprile. Come detto cifre che appaiono al ribasso e che comunque, su questo ci possiamo mettere la mano sul fuoco, di certo non basterebbero per convincere la Fiorentina a cedere il suo cartellino.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo)