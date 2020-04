Le nuove valutazioni - Chiesa, Juve e Inter ancora attente. Calo di almeno 20 milioni

E’ indubbiamente uno dei migliori talenti attualmente in circolazione del calcio italiano. Almeno fra i primi tre del campionato. E infatti già dallo scorso anno la valutazione di Federico Chiesa era schizzata in alto, fino a quei faosi 70 milioni di euro di cui tanto si è parlato in estate. Il 25 della Fiorentina sembrava conteso da Juventus e Inter, ma alla fine Rocco Commisso ha scelto di non farlo diventare “il suo caso Baggio” e lo ha trattenuto a Firenze. Cosa succederà in futuro? Difficile dirlo, molto probabilmente dipenderà dall’eventuale rinnovo che le parti tratteranno una volta che sarà finita l’emergenza Coronavirus e i relativi lockdown. Questa eventualità sposterà gli equilibri, sia per quanto riguarda la sua eventuale permanenza sia per quel che concernerebbe un futuro prezzo di vendita.

I 70 milioni, oggi, non sembrano raggiungibili. Così come la clausola di Lautaro - La sua stagione fin qui è stata molto buona ma non eccezionale, ancora manca qualcosa in termini realizzativi. Ma come detto Chiesa resta uno dei diamanti del calcio attuale. Secondo il CIES, a causa di contratto a scadenza 2022 e del tracollo dovuto alla situazione emergenziale, il suo valore attuale si attesta fra i 40 ed i 50 milioni di euro. Concorda anche Transfermarkt che dopo il picco di 60 milioni di fine 2019 oggi inquadra la sua valutazione in 48 milioni di euro. Il tutto ad oggi e stante così la situazione. Ma come detto col rinnovo si potrebbe tornare facilmente a sfiorare le precedenti stime, anche se magari non si potrà puntare a quel “milione in meno rispetto alla clausola di Lautaro da 111 milioni” scherzosamente tirato in ballo stamani da Commisso.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo)