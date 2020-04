Le nuove valutazioni - Coutinho, il Barça è già pronto a fare lo sconto al Bayern Monaco

I buoni ricordi lasciati in Premier League con la maglia del Liverpool premiano Philippe Coutinho, rimpianto dell'Inter, ma che al Barcellona non è riuscito a ripetere le imprese con i Reds. Buono il primo impatto, poi non ha reso all'altezza delle aspettative e nell'estate 2019 si è trasferito in prestito al Bayern Monaco: le statistiche lo premiano, ma data la situazione non è detto che il club tedesco decida di esercitare il diritto di riscatto, nonostante i catalani abbiano già dato la disponibilità ad abbassarne il prezzo dai 120 milioni pattuiti a 80. Dicevamo della Premier League: in Inghilterra ci pensano, molto concretamente, Manchester United e Chelsea, pronte a inserirsi nella trattativa.

Valore potenziale diminuito di 14 milioni - Dal maxi affare del Barça (quasi 160 milioni), il valore del brasiliano ha iniziato una progressiva discesa, complici alcune difficoltà e qualche infortunio. Prima della crisi Coronavirus, Transfermarkt lo valutava 70 milioni di euro, mentre ora si attesta sui 56. Più alta la stima del CIES, dai 70 ai 90 milioni. In attesa di capire in che direzione andrà il calciomercato, sono queste le cifre di cui si parla anche in Inghilterra. Realisticamente, se il Bayern non lo riscatterà (cosa più probabile ove i blaugrana abbassino ulteriormente le richieste in considerazione della crisi economica derivante dall'epidemia), in questo momento è difficile immaginare un'asta che vada oltre i 60 milioni.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo).