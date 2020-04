Le nuove valutazioni - Gabriel Jesus scende di 20 milioni: Juve alla finestra per l'affare

I bene informati dicono che Maurizio Sarri e Fabio Paratici stravedano per Gabriel Jesus. Giovane, potente, tecnico, il centravanti brasiliano ha avuto all'inzio un ottimo impatto con il calcio europeo. Dopo una stagione in chiaroscuro, in quella attualmente sospesa è tornato nelle grazie di Pep Guardiola, che lo ha schierato con maggior continuità nell'attacco del Manchester City, ottenendo in cambio un buon bottino di 18 reti in 39 partite giocate. Nella ricchissima rosa dei Citizens, però, il classe '97 non è considerato un incedibile, anche perché a livello tattico Raheem Sterling si è ormai rivelato un goleador decisamente prolifico. La Juventus è alla finestra: forse Gabriel Jesus non è la primissima scelta rispetto a Icardi o anche Milik, ma i bianconeri hanno in Douglas Costa una potenziale contropartita particolarmente gradita a Guardiola che potrebbe aiutare ad abbassare ulteriormente il prezzo.

Valore potenziale diminuito di quasi 20 milioni - Molto alta la valutazione del CIES, che riflette verosimilmente il valore del brasiliano prima della crisi Coronavirus e lo stima tra 120 e 150 milioni. Molto bassa, viceversa, la quotazione Transfermarkt, che per la verità sembrava abbastanza risicata già in precedenza: rispetto ai 70 milioni di dicembre, Gabriel Jesus è sceso a 56 milioni oggi. Un ribasso non molto significativo ("appena" -14), dovuto alla giovane età. Nei fatti, però, se la valutazione odierna sembra realistica, è quella precedente a lasciare qualche dubbio: non molti mesi fa i Citizens avevano valutato 100 il proprio giocatore.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo).