Le nuove valutazioni - Gosens, costa circa 20 milioni di euro. Atalanta bottega cara

vedi letture

Arrivato a Bergamo sembra a metà fra Calimero e un turista. Poi Robin Gosens è riuscito a crescere enormemente, arrivando a essere il nuovo Andrea Conti, per segnature. Il tedesco è arrivato dall’Heracles Almeno, club olandese da dove è arrivato anche il suo eventuale sostituto, Lennart Czyborra. Gosens è stato uno dei punti fermi di questa annata, dopo aver fatto “fuori” la concorrenza del brasiliano Arana. Ora ci sono praticamente tutti i club più importanti alla ricerca di un esterno sinistro, nonostante la continua confessione di volere giocare in Bundesliga in un futuro, probabilmente sarà destinato in un altro club. Anche se quest’anno è probabile che non ci sia alcuna cessione a meno di un’offerta talmente alta da non potere essere rifiutata. Possibile che sia Castagne il sacrificato, più che altro perché Hateboer può dare già continuità.

Valutazione di poco inferiore - Difficile capire quale può essere la cifra giusta per l’Atalanta per convincerla a cedere Gosens. Stipendio relativamente basso, età corretta per continuare a crescere almeno un altro paio di stagioni - non ha ancora compiuto 26 anni - ma il Covid ha tolto un quinto della sua valutazione: quella che poteva essere una proposta corretta è scesa intorno ai 20 milioni di euro. Difficile, comunque, che l’Atalanta possa scegliere di dire di sì a una proposta in quell’ordine.