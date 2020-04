Le nuove valutazioni - Higuain, probabilmente non vale nemmeno 25 milioni

Gonzalo Higuain è la spina probabilmente più dolorosa per la Juventus. E non da questa stagione, perché il suo valore è drasticamente sceso durante gli anni, partendo dai 90 milioni di euro pagati oramai quattro estati fa, quando il suo trasferimento dal Napoli in bianconero fece imbufalire praticamente chiunque. Ora l’idea è quella di non tornare più indietro dall’Argentina, sebbene la Juve getti l’acqua sul fuoco e smentisca le preoccupazioni del proprio centravanti dovute al Coronavirus. C’è una sicurezza, cioè che oramai la sua parentesi a Torino sia oramai conclusa, con la speranza che nella prossima sessione di mercato, ancora tutta da decidere, possano arrivare i diciotto milioni di euro che servono per evitare una minusvalenza a bilancio. Il problema rimane anche quella dello stipendio, da 7,5 milioni (più bonus) annui. Per molti club è una cifra insostenibile.

Continua il declino - Il picco è stato raggiunto a metà del 2016, dopo che Higuain aveva segnato 36 gol - record assoluto - per il calcio italiano. I novanta milioni hanno avuto outlook negativo per un paio di anni, fino al trasferimento al Milan dove la valutazione andava a braccetto con l’ammortamento a bilancio di 54 milioni. La discesa ripida porta ora a un valore di mercato intorno ai 25 milioni di euro, chiaramente con l’idea che nessuno li metterebbe sul piatto per un giocatore di 32 anni e mezzo con quello stipendio.