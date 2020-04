Le nuove valutazioni - Icardi tra il riscatto PSG e il tormentone Juve: 60 ok, il prezzo è giusto

vedi letture

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Quasi un anno dopo, Mauro Icardi è pronto a tornare protagonista delle indiscrezioni di calciomercato, anche a livello italiano. Andiamo con ordine: nel passaggio dalla Serie A alla Ligue 1, la musica non è cambiata. Maurito ha continuato a fare la cosa che gli riesce meglio: segnare. 20 gol in 31 partite stagionali con il Paris Saint-Germain, che può riscattarlo dall'Inter per 70 milioni di euro. Fino a qualche tempo fa, non sembravano esservi molti dubbi. Nelle ultime uscite, però, l'ex nerazzurro ha leggermente abbassato la propria media gol e Tuchel ha fatto a meno di lui in un paio di occasioni. Così sono tornate d'attualità le voci sull'interesse della Juve, i cui vertici non hanno mai nascosto il proprio apprezzamento nei confronti del bomber argentino, che d'altra parte dopo un anno in Francia potrebbe voler tornare in Italia ed è uno dei principali indiziati per il casting in attacco del club bianconero, chiamato salvo sorprese a scegliere un erede all'altezza per Gonzalo Higuain. Da ultimo, il suo nome piace, da tempo, a De Laurentiis e Giuntoli: se da Napoli dovesse spostarsi Milik, magari diretto a Torino, non è escluso un assalto degli azzurri per il centravanti del PSG, nel più classico valzer delle punte che tanto entusiasma gli appassionati di mercato.

Valore potenziale diminuito di 15 milioni - I 70 milioni di euro previsti nell'accordo tra l'Inter e il club parigino rappresentano un dato oggettivo da cui è difficile discostarsi. Tuttavia, ove il PSG non dovesse decidere di riscattarlo, nulla vieta ai nerazzurri di chiedere alle pretendenti un prezzo superiore. Quella cifra, però, è in linea con le attuali valutazioni: Transfermarkt stima Icardi 60 milioni di euro, con un -15 rispetto ai 75 pre-Coronavirus. Anche il CIES si tiene su questi numeri, con una valutazione compresa tra i 50 e i 70 milioni.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo).