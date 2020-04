Le nuove valutazioni - Lautaro Martinez, Barça sempre in prima fila: calo stimato in 20-30 mln

Che su Lautaro Martinez ci sia da tempo l’interesse del Barcellona non è certo un segreto. Così come non è un mistero la sponsorizzazione forte e autorevole di Leo Messi. Il Toro lo scorso ottobre al Camp Nou aveva illuminato gli occhi di tecnici e dirigenti blaugrana e da quel momento il Barça non gli ha più tolto gli occhi di dosso. Come ricambio futuro di Suarez, ma pure come complemento all’uruguayano nel presente. Gli 11 gol in campionato e i 5 di Champions lo hanno esposto alla ribalta mediatica e questo mix fra prestazioni altisonanti e titoloni sui giornali ha fatto sì che la valutazione schizzasse in tripla cifra. Per capirci, quei 111 milioni di euro della clausola sembravano cifra realistica e verosimile, per chi volesse provare ad avvicinarsi all’argentino. Che, giusto ricordarlo, era arrivato all’Inter per 25 milioni di euro. Il Barça nonostante l’interesse non sembra essersi mai avvicinato a certe cifre, preferendo inserire in eventuali operazioni contropartite che potessero smorzare l’esborso cash. Semedo, Umtiti, Arthur, Vidal, Rakitic, Dembele… tanti e diversi i nomi, con la società nerazzurra che però non ha mai fatto aperture in tal senso. Ribadendo, per bocca di Zanetti, la propria intenzione di trattenere l’ex Racing.

Valore potenziale diminuito di 20-30 milioni - Come detto a cavallo fra il 2019 ed il 2020 la sua valutazione era a livelli massimi. Ma oggi, con l’emergenza Coronavirus ancora in atto e i campionati fermi, qualche decina di milioni si è inevitabilmente perso per strada. Le stime di Transfermarkt sono forse un po’ troppo pessimistiche, visto che all’8 aprile il valore del cartellino è ipotizzato a 64 milioni di euro. Ma comunque, rispetto a quei 111 milioni dietro cui l’Inter si è sempre trincerata (e potrà continuare a farlo, nonostante tutto), è facile immaginare una diminuzione del valore economico potenziale di almeno 20-30 milioni di euro.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo)