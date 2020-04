Le nuove valutazioni - Lozano, il paradosso del Napoli. 28 o 70 milioni? Stime contrastanti

Doveva essere il super colpo di mercato del Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo aver a lungo inseguito, senza successo, James Rodriguez, la società azzurra ha scelto di fare all in per il Chucky staccando l’assegno da 42 milioni che lo ha reso colpo più costoso di sempre. Ma il rendimento, ad oggi e per ora, non giustifica la spesa. Nelle 23 stagionali in maglia azzurra, sono arrivati 3 gol e 2 assist. Troppo poco per quelle che erano le lecite aspettative. Per il momento il feeling con Gattuso non pare esser sbocciato e pensare ad un addio estivo non è affatto sbagliato: gli interessi ovviamente non mancano, spezialmente dalla Spagna con Atletico, Siviglia e Valencia. Ma nel profondo il presidente De Laurentiis spera ancora che il messicano si possa rilanciare e diventare il nuovo diamante dell’attacco azzurro.

Valutazione in calo… o forse no? Il rendimento di Lozano ha complicato non poco il mantenimento del valore dell’investimento fatto la scorsa estate. Già a cavallo fra il 2019 e il 2020 il suo ipotetico prezzo era sceso, oggi secondo Transfermarkt la valutazione più attendibile racconta di 28 milioni di euro. Un prezzo che, siamo certi, i sopracitati club spagnoli potrebbero pagare per lui. Diverso il discorso se ci rivolgiamo agli algoritmi del CIES: 50-70 milioni di euro, la valutazione indicata. Ovvero molto più di quanto è stato pagato, pur con crisi sanitaria e scarso rendimento. I motivi sono da ricercare in diversi fattori, fra questi potenzialità inespresse, età e lunghezza del contratto.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo)