Le nuove valutazioni - Luis Alberto, il rinnovo per rimanere. Ma costa 45 milioni

vedi letture

Luis Alberto è uno dei protagonisti principali della grandissima cavalcata della Lazio in questa stagione. Dopo due annate da grande, ora è diventato qualcosa in più, tanto da meritarsi le convocazioni con la maglia della Spagna - non sempre facile trovare spazio in una rosa come quella di Luis Enrique, considerando i tantissimi avversari nel ruolo - e le attenzioni di tutte le big. Così se un anno fa poteva finire al Siviglia, e in realtà avrebbe anche voluto visto che gli avrebbero proposto più di 2 milioni di euro di ingaggio, ora anche le grandi lo seguono con particolare attenzione, per esempio l'Atletico Madrid. Il rinnovo, a un passo, è da vedersi in duplice veste: da una parte prolungare e soddisfare un calciatore che sta giocando il proprio miglior calcio, dall'altra allontanare avvoltoi e rilanciare la quotazione, per evitare sorprese.

Il Covid rallenta la crescita esponenziale - Da metà 2019 il valore di Luis Alberto è praticamente raddoppiato, da appena sotto i 30 a circa 55 milioni di euro per Transfermarkt, mentre ora è ripiegato a 44 proprio per la questione dovuta al virus. Una flessione del 20% che è condivisa anche dal CIES che stima il valore tra i 40 e i 50 milioni. Insomma, per prenderlo da Lotito bisognerebbe sborsare una cifra molto simile a quello che è stato speso dal West Ham per Felipe Anderson.