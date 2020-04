Le nuove valutazioni - Mbappé, sogno Real: niente crollo, -20. Ma occhio al contratto

Kylian Mbappé è il sogno di mercato, neanche troppo nascosto, del Real Madrid per rinverdire i fasti dell'era Zidane e raccogliere in via definitiva il testimone lasciato da Cristiano Ronaldo. Ad appena 21 anni, del resto, ha già vinto un campionato del mondo ed è il campione assoluto del Paris Saint-Germain, che ha speso 180 milioni di euro per strapparlo al Monaco. Lui stesso, del resto, sogna la camiseta blanca: lo ha dichiarato il suo agente di recente, facendo anche capire che senza Coronavirus probabilmente l'affare sarebbe già potuto andare in porto. Tutto pronto per un matrimonio perfetto? Forse sì, forse no. Perché il PSG in realtà ha fatto capire di non avere alcuna intenzione di cederlo, e che a quel punto preferirebbe per assurdo perderlo a parametro zero. Al Real, in fin dei conti, potrebbe anche andare bene: il contratto attuale scade nel 2022, quando il fenomeno transalpino avrà quasi 23 anni, e per il momento di rinnovo, con proposte astronomiche ma anche con tanta distanza tra le parti. Le altre? In Italia si è parlato della Juventus sulle sue tracce, ma si parla di costi davvero lontani dal nostro mercato, anche per la Vecchia Signora.

Valore potenziale diminuito di 20 milioni - Signore e signori, abbiamo il punto di riferimento a livelo mondiale. L'attaccante francese è infatti, prima e dopo l'emergenza Coronavirus, il calciatore più costoso del pianeta. Tuttora, il suo valore va oltre il limite previsto dal CIES, che lo ha fissato in oltre 250 milioni di euro. Si scende nelle stime di Transfermarkt, ma senza particolari crolli: Mbappé, classe 1998, valeva 200 milioni prima dell'epidemia e ne vale 180 dopo l'ultimo aggiornamento. È un prezzo realistico? Probabilmente, la verità è che uno come lui non ha prezzo in questa fase. A meno, appunto, non diventi zero per quel contratto che si avvicina sempre più alla scadenza. Per avere una terza valutazione, infine, possiamo fare riferimento alle parole dell'europarlamentare e intellettuale francese Daniel Cohn-Bendit: "Mbappé varrà al massimo 40 milioni". Per ora, gli esperti di settore non sono d'accordo.

