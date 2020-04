Le nuove valutazioni - Messi, tra il sogno Inter e le smentite: il prezzo è crollato

"Non è un sogno proibito". Così, a inizio aprile, Massimo Moratti ha scoperchiato il vaso di Pandora dei sogni di calciomercato dei tifosi dell'Inter. Una trattativa complicata, tanto più che a pochi giorni di distanza Lionel Messi ha pubblicamente bollato come fake news l'indiscrezione dei media argentini secondo cui le negoziazioni con i nerazzurri sarebbero già in fase avanzata. D'altra parte, quando si pensa alla carriera del Diez argentino, ci si dimentica spesso di quanto sia un'autentica bandiera del Barcellona, l'unica maglia indossata nella sua carriera oltre a quella dell'Albiceleste. Ciò non toglie che, complici le ventilate difficoltà finanziarie dei catalani, la squadra di Zhang possa almeno sognare il grande e clamoroso colpo.

Gli anni pesano anche per Leo - Rispetto a colleghi più giovani, per un calciatore di quasi 33 anni è ancora più difficile tenere alto il proprio valore di mercato. Il ribasso, in effetti, è stato tra i più rilevanti: su Transfermarkt, Messi è passato da un valore di 140 milioni pre-Coronavirus ai 112 attuali. Una stima che trova sostanzialmente concorde il CIES, ove la Pulga si attesta tra i 90 e i 120 milioni di euro. Come in molti altri casi eccellenti, è possibile che queste valutazioni siano comunque basse: al pari di giocatori come CR7 e Neymar, chi dovesse riuscire ad acquistare Messi porterebbe a casa un vero e proprio brand, e non solo un calciatore.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo).