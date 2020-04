Le nuove valutazioni - Milenkovic, in calo nonostante i miglioramenti: forbice fra 25 e 40 milioni

vedi letture

Nell’ultima stagione, quella ancora in corso, Nikola Milenkovic ha messo in atto quell’ulteriore step di crescita che forse gli mancava. Il difensore serbo della Fiorentina si sta confermando ad ottimi livelli, mostrando continuità e alzando il suo impatto in termini di personalità sul campo. La Fiorentina ha sempre fatto una valutazione alta del cartellino del suo giocatore: all’Atletico Madrid, big europea che per prima si è mossa su di lui, furono chiesti 40 milioni di euro. Cifra che, in una situazione normale, sarebbe stata destinata a crescere, anche considerando l’interesse sopraggiunto di Napoli, Juventus e Manchester United e la ferma volontà di Rocco Commisso nel non privarsi di uno dei suoi gioiellini.

Lieve flessione nella valutazione - Per Transfermarkt l’anno solare 2019 ha visto una perdita di valore, nel suo cartellino, passando da gennaio a dicembre da 35 a 30 milioni. Complici le implicazioni dell’emergenza Coronavirus, nelle ultime settimane la valutazione è scesa ulteriormente toccando i 24 milioni di euro. Più di manica larga il CIES ed i suoi algoritmi aggiornati a marzo: 30-40 milioni di euro potrebbe essere il giusto prezzo per strappare Milenkovic alla Viola.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo)