Le nuove valutazioni - Milinkovic-Savic, solo 64 milioni. Lotito ne chiede 100

È il sogno (poco) confessabile di Antonio Conte. Perché Sergej Milinkovic-Savic è quel centrocampista di centrimetri, forza e capacità di inserimento che manca al tecnico nerazzurro per la sua mediana, fatta di piedi buoni e calciatori di raccordo, ma manca la torre che possa dare quantità e qualità in mediana, all'occorrenza anche picchiando. La sua esposione sembrava quasi defintiiva nel 2018, quando il Mondiale in Russia doveva consacrarlo a grandissimi palcoscenici, ma la valutazione che ne faceva Lotito - ben oltre i 100 milioni - aveva scoraggiato chiunque avesse approcciato per chiedere informazioni. Quest'anno ha giocato una stagione da campione assoluto, dimostrando di essere tornato quello di un paio di anni fa. Difficile che Lotito possa scendere dalle richieste a tre cifre, soprattutto considerando la qualificazione in Champions League, praticamente certa.

Tra i 50 e i 70 milioni - È ciò che il CIES, nelle sue idee, valuterebbe il centrocampista serbo. Mentre Transfermarkt pare essere andato su una sorta di barca: era a 90 milioni di euro appena prima del Mondiale 2018, poi era sceso intorno ai 65 risalendo fino agli 80. Ora il suo valore ipotetico - ma Lotito non accetterebbe mai - è di 64, con la svalutazione di un 20% che assomiglia tanto a un valore quasi standard durante questa crisi per il Coronavirus. A queste condizioni sarebbe complicato andare via. Chissà, magari con uno scambio... Attualmente, però, è oramai d'accordo per un rinnovo a 4 milioni di euro netti.