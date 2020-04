Le nuove valutazioni - Nainggolan, il Ninja è diventato un affare: ora vale meno di 20 milioni

Era arrivato all’Inter, nell’estate del 2018, per 38 milioni di euro, Radja Nainggolan. Poi, nei mesi scorsi, le note vicende legate alla voglia della società nerazzurra di dare il via al nuovo corso con altri interpreti e alla malattia della moglie lo hanno (ri)portato a Cagliari. Là dove il Ninja si era fatto notare dalle big. In una stagione, quella nerazzurra, il suo valore era in parte diminuito anche per l’avanzare dell’età anagrafica. Il passaggio a Cagliari, squadra che non lotta per lo scudetto e che non calca terreni europei, lo aveva ulteriormente abbattuto. A fine 2019, si stima, il suo cartellino idealmente sarebbe costato 18-20 milioni di euro. Una cifra comunque degna di nota, visti i quasi 32 anni del belga e le vicende di cui prima (che in un modo o nell’altro finiscono sempre per incidere su certe valutazioni). Il campo, comunque, è sempre stato dalla sua parte: fin qui sono 5 i gol e altrettanti gli assist, solo in campionato.

Ribasso di almeno il 20% - L’emergenza coronavirus ha colpito un po’ tutti e anche valutazioni generali più basse rischiano di essere intaccate. Il CIES parla di una cifra compresa fra i 10 ed i 15 milioni, per il suo cartellino. Lievemente più largo Transfermarkt, i cui algoritmi hanno calcolato, ad aprile, un valore potenziale di 16 milioni di euro. In qualsiasi modo la si voglia guardare, e dopo una stagione vissuta ad ottimi livelli, per il Cagliari e tutte le altre squadre interessate di certo potrebbe rivelarsi un affare.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo)