Le nuove valutazioni - Paquetà, il dono di Leonardo. Ma vale poco più di 20

Arrivato come pacco regalo sotto l’albero di Natale da parte di Leonardo, Lucas Paquetà sembra sempre più lontano dall’essere di nuovo un fattore per il Milan. Il suo approdo, come quello di Piatek, aveva dato spinta alla squadra di Gennaro Gattuso, tanto da arrivare a un passo dalla Champions League e dalla conferma dello stesso tecnico. Già dopo i primi ottimi mesi il brasiliano aveva però registrato una sorta di flessione, probabilmente perché aveva giocato senza mai riposarsi durante il 2018-19. L’addio del dirigente però ha coinciso ulteriormente con prestazioni abuliche e la possibilità di essere ceduto a gennaio: il Paris Saint Germain però offriva davvero troppo poco - 20 milioni di euro - per arrivare al giocatore. E con la Juventus c’era in ballo uno scambio che, forse, potrebbe essere messo di nuovo in piedi a giugno, con Bernardeschi. Si vedrà.

Almeno un 40% in meno - Paquetà dalla sua ha una carta di identità verde, non avendo ancora compiuto i 23 anni (lo farà fra sei mesi) ed è per questo che il CIES lo valuta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Decisamente troppo per quello che ha fatto vedere negli ultimi mesi, probabilmente la valutazione effettuata da Transfermarkt è più verosimile: 22,8 milioni di euro dopo avere sfiorato i 40 nella scorsa annata. Da capire quale sarà la sua situazione e quello che succederà, ma è lecito aspettarsi che venga inserito in un eventuale scambio. Magari con la Juventus, ma meglio non escludere Lazio e Roma che sono entrambe alla ricerca di un trequartista che possa fare anche la mezz’ala.