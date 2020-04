Le nuove valutazioni - Pjanic, tra i 50 e i 70 milioni. Uomo mercato estivo

È probabilmente l’uovo chiave in casa Juventus, almeno per quel che concerne il mercato prossimo venturo. Perché Miralem Pjanic ha tanti estimatori, una valutazione ancora alta - ma probabilmente inferiore alla scorsa estate - e un ruolo che con Sarri non è così centrale. Il regista ideale è Jorginho, che prende sempre il pallone e la responsabilità, come una sorta di playmaker. Pjanic invece è più un trequartista illuminato, meno inquadrato e più fantasioso, con giocate da campione ma non un onnipresenza tra le linee del centrocampo. Prima dello scoppio Coronavirus aveva perso il posto da titolare, o quasi, perché l’ex Chelsea preferiva una mediana più muscolare, ma non è detto che la sua permanenza sia scontata, anzi. Il Paris Saint Germain è pronto a un’offerta, se dovesse arrivare ci sarà l’assalto a Jorginho, già citato precedentemente.

Sopra i cinquanta milioni - Trent’anni appena compiuti su un piatto della bilancia, dall’altro caratteristiche difficilmente riscontrabili in altri calciatori. Pjanic vale tra i 50 e i 70 milioni di euro proprio per la sua specificità, ma la valutazione è decisamente scesa rispetto a quello che poteva essere pagato un anno fa. Tanto che il Real Madrid sembrava intenzionato a puntarlo in caso di addio di Modric - che alla fine è rimasto - per circa 80 milioni. La realtà è che ora per una proposta intorno ai 55 probabilmente ci sarebbe il via libera da parte dei bianconeri per parlare di stipendio.