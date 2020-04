Le nuove valutazioni - Pogba, il prezzo cala. Ma il mancato rinnovo può cambiare la strategia

Pogba sì, Pogba no. I tifosi della Juventus sono divisi sulle voci di mercato legate al possibile ritorno di Paul Pogba: chi ha ancora negli occhi il fuoriclasse ammirato in bianconero lo rivorrebbe a Torino. Chi invece ha visto il giocatore, molto meno decisivo, del Manchester United, preferirebbe virare verso altri obiettivi. Sta di fatto che il nome del Polpo continua a circolare con insistenza ogni qual volta si parli di mercato della Juventus, e lui stesso, con alcune dichiarazioni, ha fatto capire quanto la tappa alla Vecchia Signora sia stata centrale nella sua carriera, forse addirittura rimpianta. Il prossimo passo, però, può essere in avanti: Pogba è un nome "da Real Madrid", almeno per Zinedine Zidane, che da tempo ha messo il connazionale al primo posto dei suoi obiettivi per rinforzare i blancos. Florentino Perez sinora non si è dimostrato molto d'accordo, ma una valutazione al ribasso, per vari motivi, potrebbe spingere il presidente del Real all'affondo decisivo. E poi c'è l'Inter: una suggestione quasi clamorosa, ma in nerazzurro il francese ritroverebbe Conte e Marotta, non due persone qualunque nel suo percorso professionale e umano. A proposito di uomini: se Massimiliano Allegri dovesse tornare in panchina, per esempio allo Manchester United o al PSG, potrebbe volere alla sua corte un giocatore simbolo della sua miglior Juve. E magari convincere, nel caso, lo stesso Pogba anche alla permanenza all'Old Trafford, dove, tra qualche tecnico sfortunato e un infortunio di troppo in questa stagione, le cose non sono andate proprio come previsto.

Valore potenziale diminuito di 20 milioni - Arriviamo alla valutazione. Il prezzo lo fa il mercato, si dice. Ma lo fanno anche le scelte: nei giorni scorsi, il Manchester United ha deciso di non esercitare l'opzione per il rinnovo del contratto. Con un accordo in scadenza nel 2021, e le difficoltà economiche che tutti i club affronteranno alla ripresa dopo la crisi economica legata a quella sanitaria del Coronavirus, la strategia dei club interessati potrebbe cambiare: uno come Pogba, a parametro zero tra un anno, sarebbe un affare ancora più eccezionale. Se invece l'assalto dovesse essere frontale e immediato, si parlerebbe comunque di cifre inferiori a quanto sborsato due anni dai Red Devils: prima dell'epidemia, Transfermarkt lo quotava a 100 milioni, oggi il valore di Pogba è sceso a 80 milioni. E sul CIES si parla di una cifra compresa tra i 50 e i 70 milioni: un'indicazione non da poco, se si considera se i dati dell'osservatorio sul calcio sono più "vecchi" e generalmente anche più alti. Se non a parametro zero, anche a 50 milioni di euro, per i canoni a cui eravamo abituati, Pogba sarebbe una delle trattative più clamorose dell'estate.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo).