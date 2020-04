Le nuove valutazioni - Rebic, il miglior compagno di Ibrahimovic. Però scende

È uno dei grandi dubbi per il Milan della prossima stagione. Legato alla situazione di André Silva - che a Francoforte non sta facendo male, ma l’Eintracht non sembra deciso a riscattarne il cartellino - Ante Rebic è cresciuto esponenzialmente nel momento dell’approdo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Quasi da spalla, come il Nocerino dei tempi della prima avventura, partendo dalla fascia sinistra si è trovato spessissimo in area, sfruttando i cross e le sponde dello svedese. Il suo riscatto è fissato a venticinque milioni di euro e non è semplice capire se i rossoneri potranno scegliere per una sua permanenza. Rimane comunque uno dei migliori della stagione, soprattutto per gli ultimi tre mesi prima del fermo del campionato. Chissà che non ci possa essere un nuovo rinnovo dell’accordo del prestito, sebbene fosse stato Boban a volerlo.

Intorno ai 25 - La valutazione è quella già data dall’Eintracht un anno fa, possibile che ci sia uno sconto così come un rinnovo ulteriore. La sua valutazione è cresciuta enormemente durante il Mondiale in Russia, dove è arrivato secondo con la sua nazionale, la Croazia. Le buone prestazioni in Europa League, nella scorsa edizione, hanno fatto raggiungere l’apice intorno ai 40 milioni, ma il suo capitolo in Germania era oramai concluso. All’arrivo con il Milan era valutato una trentina di milioni, con il Covid si è perso poco: paradossalmente ha mantenuto il prezzo, dopo un inizio di stagione grigio (se non nero) con Giampaolo. D’altro canto non giocava nel suo ruolo naturale.