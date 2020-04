Le nuove valutazioni - Skriniar, l'emergenza incide il giusto. Si parte da 50 milioni

Già con Spalletti il difensore classe ’95 aveva raggiunto rendimenti da top di categoria. Con Conte in panchina lo slovacco si è confermato ad alti livelli, in Italia ma soprattutto in campo europeo. Sempre titolare al pari di De Vrij (solitamente i turnisti sono Godin e Bastoni), Skriniar oltre alla grande qualità difensiva e all’apporto di personalità si è distinto anche per una duttilità estremamente elastica, peculiarità che tanto piace ai tecnici di tutto il mondo. Terzo di destra o di sinistra in una difesa a 3, centrale o terzino a 4 e, all’occorrenza e in casi di emergenza, anche mediano. Spalletti, esagerando, aveva parlato di quotazione a tre cifre per l’ex Samp ("Quanto vale Skriniar? Diciamo 100 milioni. Fossi il Barça ne offrirei 120. Fossi il Real Madrid ne offrirei 140"). Ma verosimilmente nei picchi più alti di questa stagione il suo valore aveva toccato i 60-70 milioni di euro. E non a caso Real Madrid e Manchester City si erano interessate alla sua situazione.

Perdita di valore contenuta - Sui difensori evidentemente la crisi potenziale causata dall’emergenza Coronavirus incide meno che sugli attaccanti. Per Transfermarkt, la valutazione di Skriniar ad aprile, quindi in piena epidemia, è ferma a 48 milioni di euro. Una cifra verosimile considerando il contesto attuale e la mancanza di calcio giocato da parecchie settimane, anche se difficilmente un assegno del genere sarà sufficiente per convincere l’Inter a privarsene. Punta decisamente più in alto il CIES che indica una forbice di 50-70 milioni come valore attuale.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo)