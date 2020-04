Le nuove valutazioni - Smalling, la Roma ci prova. Ma continuano a servire 20 milioni

Che il rendimento di Chris Smalling sia stato al di sopra di ogni possibile previsione è sotto gli occhi di tutti. Più che sull’apporto in termini qualitativi, i maggiori dubbi riguardavano l’adattamento del centrale inglese alla Serie A. Punti interrogativi spazzati via in breve tempo, grazie ad una grande prima parte di stagione condita anche da 2 gol e 1 assist. La Roma, che continua a portare avanti i discorsi col Manchester United per un eventuale riscatto, intanto ha prolungato il suo prestito dal 30 giugno al termine del campionato (data ovviamente non ancora certa). Un lasso di tempo in più rispetto al previsto che potrà aiutare a prendere la decisione: riscattare o no Smalling, con lo United che non si smuove dalla richiesta di 20 milioni?

Il valore del difensore regge. Purtroppo per la Roma - Se il deprezzamento avesse colpito in modo più importante anche il difensore, la Roma ovviamente sarebbe stata felice. Invece i dati parlano di un sostanziale mantenimento del valore del suo cartellino, con il CIES che parla di un intervallo fra i 15 ed i 20 milioni per posizionare il suo prezzo di acquisto. Transfermarkt, con dati di aprile, parla invece di una valutazione lievemente in flessione, passata da 20 a 16 milioni di euro.

Di seguito le grafiche di Transfermarkt (aggiornate all’8 aprile) e del CIES (aggiornate all’11 marzo)