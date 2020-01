Le pagelle al giro di boa - Bologna 6,5: Miha trascina i suoi

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

La grande commozione per la malattia di Sinisa Mihajlovic ha portato tutti a seguire con grande attenzione il campionato del Bologna. Ai rossoblù, il tecnico è riuscito a trasmettere la sua voglia di lottare sempre e non mollare mai. Anche soffrendo, se vogliamo, con un pizzico di presunzione che è diventato semplicemente consapevolezza dei propri mezzi. 23 punti in 19 giornate, quota salvezza sulla carta alla portata.

Lacuna offensiva. Il dato dei gol realizzati, in realtà, non è così negativo: ben 11 squadre hanno segnato meno rispetto ai felsinei. Che semmai subiscono un po' troppo. Però nelle ultime uscite è apparsa piuttosto chiara la necessità di un rinforzo lì davanti: Barrow è affare praticamente fatto, basterà? Orsolini, per la cronaca, figura appena ai piedi del podio dei migliori tre.

Il voto complessivo al girone d'andata: 6,5

I numeri

Punti: 23

Posizione in classifica: 13°

Gol fatti: 28

Gol subiti: 31

I migliori 3 per media voto TMW

Danilo - 6,21

Palacio - 6,17

Skorupski - 6,13