Le pagelle al giro di boa - Brescia 5: Grosso non aiuta, Balo non basta

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Penultimo posto per il Brescia, che al ritorno in Serie A vede in questo momento lontana la salvezza. Appena 12 punti: una cifra che, in proiezione, non si avvicina nemmeno alla psicologica quota 40 necessaria per arrivare alla permanenza nella massima categoria.

Quanto pesa Grosso? L'esonero di Corini non ha affatto aiutato le Rondinelle. Ingeneroso dare troppe responsabilità all'ex tecnico di Bari e Verona, i cui numeri però parlano abbastanza chiaro: 0 punti in tre partite. Pesa anche la delusione legata a Mario Balotelli: non ha fatto male, ma non è certo stato Super, e i cinque gol fin qui segnati sono un bottino che non basta. Qualche spiraglio c'è: il Brescia ha vinto alcuni scontri salvezza, Lecce e SPAL su tutte. Ma retrocederanno in tre, e per ora i lombardi sono lì dietro.

Il voto complessivo al girone d'andata: 5

I numeri

Punti: 12

Posizione in classifica: 19°

Gol fatti: 17

Gol subiti: 36

I migliori 3 per media voto TMW

Joronen - 6,25

Tonali - 6,25

Balotelli - 6,21